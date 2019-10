Delavci Aruma ne morejo računati na poplačilo terjatev

Murska Sobota, 9. oktobra - Nekdanji zaposleni tekstilnega podjetja Arum v stečaju so prijavili za 1,5 milijona evrov terjatev, od tega za 1,3 milijona prednostnih, vendar na poplačilo ne morejo računati. Najprej bosta poplačana Furs in jamstveni sklad, od katerega so delavci že dobili del poplačila.