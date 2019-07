Razmere na trgu dela ob stečaju Aruma drugačne kot ob stečaju Mure

Murska Sobota, 8. julija - Razmere na trgu dela so ob današnjem začetku stečaja nad Arumom, ki je nastal na pogorišču Mure, drugačne kot v času stečaja Mure pred 10 leti. Na soboškem zavodu za zaposlovanje so ocenili, da so razmere na trgu dela sedaj ugodne, da delovne sile primanjkuje in da so iskani tudi delavci z ročnimi spretnostmi iz tekstilne industrije.