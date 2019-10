Na Koroškem o podaljšanju začasnega modela nujne medicinske pomoči

Ravne na Koroškem, 9. oktobra - Na Koroškem trenutno potekajo dogovori o podaljšanju začasnega modela sodelovanja družinskih zdravnikov v prehospitalnem delu slovenjgraškega urgentnega centra do konca leta. Model so uvedli čez poletje in je veljal do konca septembra. A glavna težava ostaja pomanjkanje zdravnikov. Oskrba je po zagotovili pristojnih zagotovljena.