Na Koroškem dogovorili začasni model dežuranja družinskih zdravnikov v urgentnem centru

Slovenj Gradec, 28. junija - Na Koroškem so vpleteni dogovorili začasni model sodelovanja družinskih zdravnikov v prehospitalnem delu slovenjgraškega urgentnega centra. Po 1. juliju se bodo v dežuranje vključevali zdravniki zdravstvenih domov Slovenj Gradec in Dravograd ter Zdravstveno reševalnega centra Koroške. Začasni model naj bi veljal do konca septembra.