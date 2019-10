Socialni dialog v okviru ESS znova vzpostavljen

Ljubljana, 8. oktobra - Predstavniki vlade s premierjem Marjanom Šarcem na čelu, delodajalcev in sindikatov so se danes dogovorili, da bodo spremenili poslovnik Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), in sicer tako, da bodo lahko na sejah obravnavali tudi predloge zakonov, ki jih v DZ vloži opozicija. Socialni dialog je spet vzpostavljen, prva seja ESS pa bo prihodnji petek.