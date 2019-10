Šarec bo skušal na sestanku pomiriti socialne partnerje

Ljubljana, 8. oktobra - Premier Marjan Šarec se bo danes sešel s predstavniki delodajalskih in sindikalnih organizacij in skušal zgladiti nesoglasja, zaradi katerih je prišlo do ustavitve socialnega dialoga v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS). Na obeh straneh so pred srečanjem s predsednikom vlade previdni, poudarjajo pa, da socialni dialog ob sedanji praksi ni smiseln.