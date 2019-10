SDS za sklic izredne seje odborov o ustrezni infrastrukturi kot pogoju za gospodarski razvoj

Ljubljana, 8. oktobra - Poslanska skupina SDS je vložila zahtevo za sklic nujne seje odborov DZ za gospodarstvo in infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bi obravnavali ustrezno infrastrukturo kot pogoj za gospodarski razvoj in nova delovna mesta. Menijo namreč, da predloga proračunov za leti 2020 in 2021 ne namenjata dovolj sredstev tem investicijam.