Bistriška občina in Impol še vedno v pričakovanju obvoznice

Slovenska Bistrica, 15. septembra - V Slovenski Bistrici si tamkajšnja občina, še posebej pa podjetje Impol, že nekaj let prizadevata za dokončanje zahodne obvoznice in hkratno polaganje kablovoda, ki bi enemu večjih slovenskih izvoznikov omogočil zanesljivo energetsko oskrbo. Ker naj država pri tem ne bi bila dovolj aktivna, so o tem ta teden govorili s štajerskimi poslanci.