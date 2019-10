Odbor DZ o predlogu zakona za konverzijo posojil v frankih

Ljubljana, 8. oktobra - Odbor DZ za finance bo danes obravnaval predlog zakona državnega sveta o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede posojil v švicarskih frankih, ki ga je v DZ vložil državni svet. Podpirajo ga v Združenju frank in v zvezi potrošnikov, odklonilno stališče do njega pa imajo vlada, finančno ministrstvo in Banka Slovenije.