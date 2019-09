Združenje Frank in podporniki z novim pozivom k sprejemu zakona o konverziji

Ljubljana, 6. septembra - Združenje Frank in njegovi podporniki so danes poslance še enkrat pozvali k potrditvi predloga zakona o konverziji kreditov v švicarskih frankih v evrska, ki ga je v parlamentarni postopek vložil državni svet. Opozorili so na potencialno negativne posledice nesprejema zakona za državo ter tudi na sporno prakso slovenskih sodišč.