Na cestah brez hujših težav, čez nekaj ur se začne popolna zapora na vipavski hitri cesti

Ljubljana, 5. oktobra - Na avtocestah po državi danes z izjemo občasnih zastojev pred delovnimi zaporami ne prihaja do hujših težav. Je pa pred kratkim do prometne nesreče prišlo na gorenjski avtocesti, zaradi česar je bila ta pred izvozom Kranj vzhod za krajši čas zaprta. Po 20. uri bodo medtem začasno zaprli vipavsko hitro cesto med Razdrtim in Ajdovščino.