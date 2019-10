Zaradi meritev moči vetra konec tedna zapora vipavske hitre ceste

Vipavska dolina, 4. oktobra - Protivetrna ograja na testnih poljih, ki so jih postavili ob hitri cesti v Vipavski dolini, bo povzročila lokalno spremembo vrtinčenja zraka. Zato je treba izvesti meritve v vplivnem območju ograje na voznem pasu, za postavitev merilnih naprav pa bodo zapirali hitro cesto med Razdrtim in Ajdovščino, prvič že to soboto.