Nezakonito prevažala 11 tujcev

Murska Sobota, 4. oktobra - Ljutomerski policisti so v četrtek malo po 7. uri med kontrolo varovanja državne meje na Razkrižju ustavili osebni vozili, hrvaških registrskih oznak, v katerih sta Srb in Makedonec nezakonito prevažala 11 Turkov. Voznikoma so odvzeli prostost, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.