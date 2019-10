Mladim prevzemnikom kmetij na voljo 15 milijonov evrov

Ljubljana, 4. oktobra - Kmetijsko ministrstvo je danes v uradnem listu objavilo peti javni razpis za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. V njem je razpisanih 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz programa razvoja podeželja, ki jih lahko koristijo kmetje, stari od 18 do 40 let. Rok za prijavo je od 28. oktobra do 6. decembra.