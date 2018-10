Za mlade prevzemnike kmetij 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev

Ljubljana, 26. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo četrti javni razpis v okviru pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete. Na voljo je 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev, upravičenci pa so mladi kmetje, stari od 18 do 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost.