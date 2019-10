Bratuškova: Prihodnje leto hitreje z vlakom med Mariborom in Ljubljano

Maribor, 4. oktobra - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si je danes ogledala največje železniške infrastrukturne projekte v Mariboru in Šentilju in ugotovila, da tečejo po načrtih. "Tečejo po planu, kar se tiče rokov kot tudi financ, tako mi zatrjujejo," je dejala. Po njenih ocenah bo čez leto dni pot z vlakom med Mariborom in Ljubljano trajala le uro in pol.