Občine potrdile pripravljenost na povezovanje za razvoj Pohorja

Maribor, 29. septembra - Župani in drugi predstavniki občin, v katere sodi Pohorje, so ta teden na delovnem sestanku na Mariborskem Pohorju potrdili pripravljenost na povezano delovanje na tem območju. Prepričani so namreč, da lahko le s skupnim nastopom ohranijo trajnostni razvoj, hkrati pa izkoristijo potenciale Pohorja, med drugim na področju turizma.