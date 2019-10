Z novelo zakona o zdravniški službi dodatna proračunska sredstva za pripravništva in specializacije v zdravstvu

Ljubljana, 3. oktobra - Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o zdravniški službi, ki zagotavlja dodatna sredstva za izvedbo pripravništev zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacij zdravnikov do konca leta 2020, so sporočili na Twitterju. S tem se bodo sprostila dodatna sredstva ZZZS za plačilo zdravstvenih storitev in skrajševanje čakalnih dob.