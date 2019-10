V Bagdadu zaradi stopnjujočih protestov velja policijska ura

Bagdad, 3. oktobra - Po dveh dnevih protestov, ki so se stopnjevali v spopade med protestniki in varnostnimi silami, je danes v Bagdadu začela veljati policijska ura. Ukrep bo v veljavi do nadaljnjega, razglasili pa so ga v še vsaj treh drugih mestih zaradi vse večjih protestov, ki so uperjeni proti brezposelnosti in korupciji. Doslej so terjali devet življenj.