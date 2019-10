V nasilnem posredovanju varnostnih sil na protestih v Bagdadu mrtvi in ranjeni

Bagdad, 1. oktobra - Iraške varnostne sile so z vodnim topom, solzivcem in streli skušale razgnati več sto ljudi, ki so se v Bagdadu zbrali na protestu proti korupciji. Pri tem sta bila ubita najmanj dva človeka, okoli 200 pa jih je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.