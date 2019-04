Upravljavski del Geoparka Karavanke preselili na novo lokacijo

Žitara vas/Mežica, 12. aprila - Upravljavski del delovne skupnosti Geopark Karavanke, ki je bil doslej v Železni Kapli, bo po novem v prostorih nekdanje ljudske šole Šentlipš v avstrijski občini Žitara vas. Novi upravljavski center geoparka, ki se razprostira na območju 14 slovenskih in avstrijskih občin in spada pod okrilje Unesca, so slovesno odprli danes.