Mrtvi in ranjeni na protestih proti korupciji v Iraku

Nadžaf, 16. maja - Na nasilnih protestih proti korupciji so bili v sredo v iraškem mestu Nadžaf ubiti najmanj štiri ljudje, 15 jih je bilo ranjenih, so danes sporočili iz bolnišnic. Protestniki so med drugim zažigali lokale, ki naj bi bili v lasti oseb, povezanih s korupcijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.