Za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin po mnenju projektnega sveta potrebni dodatni kadri in sredstva

Ljubljana, 19. septembra - Vlada se je seznanila s poročilom projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin. Ta ugotavlja, da zlasti na področju zagotavljanja podatkov o dejanski rabi zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture prihaja do zamud. Ob tem so poudarili, da bodo za nadaljevanje prenove sistema nujni dodatni kadri in sredstva.