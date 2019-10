Mineva 150 let od rojstva Mahatme Gandhija

New Delhi, 1. oktobra - V sredo bo minilo 150 let od rojstva indijskega politika in voditelja, zagovornika nenasilnega upora Mahatme Gandhija. V Indiji je ta dan državni praznik, ko se ga bodo spomnili z molitvami in slovesnostmi po vsej državi, pomilostili pa bodo tudi več sto ljudi. Združeni narodi so leta 2007 njegov rojstni dan razglasili za svetovni dan nenasilja.