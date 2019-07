Rahul Gandhi po volilnem polomu odstopil s čela Kongresne stranke

New Delhi, 3. julija - Rahul Gandhi, predsednik glavne opozicijske stranke v Indiji, Kongresne stranke, je danes odstopil s tega položaja. Kot razlog je navedel hud poraz stranke na nedavnih parlamentarnih volitvah. Kongresna stranka je namreč na volitvah, ki so potekale aprila in maja, pobrala le 52 sedežev v 543-članskem parlamentu.