Nadzor v UKC Maribor ugotovil sum nepooblaščenih vpogledov v osebne podatke

Maribor, 1. oktobra - Izredni notranji nadzor v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor na področju varstva zasebnosti in osebnih podatkov je odkril sum nepooblaščenih vpogledov v osebne podatke bolnikov. Kot so sporočili iz bolnišnice, so vpleteni zaposleni prejeli opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.