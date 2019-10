Wework opustil namero za vstop na borzo

New York, 1. oktobra - Družba za deljenje pisarniških prostorov in delavnic Wework je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vsaj za zdaj opustila namero za vstop na borzo. Kot so v ponedeljek pojasnili v družbi, katere vrednost je bila pred uvodno javno prodajo delnic ocenjena na 47 milijard dolarjev, se nameravajo osredotočiti na svojo osnovno dejavnost.