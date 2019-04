WeWork pred uvodno javno prodajo delnic ocenjen na 47 milijard dolarjev

New York, 30. aprila - Podjetje za delitev pisarniških prostorov in delavnic WeWork je Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC) v ponedeljek sporočil, da je že lani decembra vložil papirje za prvo javno prodajo delnic (IPO), pri čemer je njegova vrednost ocenjena na 47 milijard dolarjev. WeWork ima prostore v okoli 600 mestih po svetu.