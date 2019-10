Sklep splošne razprave 74. zasedanja GS ZN s poudarkom na multilateralizmu

New York, 1. oktobra - Predsednik 74. zasedanja Generalne skupščine ZN Nigerijec Tijjani Mohamed Bande je v ponedeljek s pozivom k sodelovanju in multilateralizmu sklenil splošno razpravo svetovnih voditeljev, čeprav je zadnji dan minil v znamenju ostrih besed med arabskimi državami in Iranom. Svoje sta povedala tudi Afganistan in Severna Koreja.