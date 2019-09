Zavod Škrateljc s Pravljičnim Šumberkom odpira že četrto družinsko dogodivščino

Domžale, 30. septembra - Občina Domžale in Zavod Škrateljc sta združila moči pri snovanju doživljajske poti Pravljični Šumberk. To je četrta pot Pravljično-doživljajske transverzale, ki jo zavod riše po Sloveniji. Projekt so dopolnili s pravljico, vodnikom po poti in glasbeno pravljico, ki bo svoj krst doživela 28. novembra, so pojasnili na današnji novinarski konferenci.