V naravo v družbi škratov, živali in lokalnih zgodb

pripravila Maja Čehovin Korsika

Polhov Gradec, 12. avgusta - Uroš Grilc in Nina Peče Grilc iz zavoda Škrateljc s sodelavci ustvarjata "izvirne, na zgodbah temelječe turistične produkte, namenjene kakovostnemu družinskemu turizmu". Njuno idejno izhodišče je, da povezujeta naravo s pripovedovanjem zgodb, v katere so vpleteni škratje in živali, lokalne legende ter naravne in kulturne znamenitosti.