Zlati kamen: Po razvitosti posebej izstopa pet občin, velika razlika med vzhodom in zahodom države

Ljubljana, 30. septembra - Po analizi, ki so jo opravili v okviru projekta Zlati kamen, ima zelo visoko stopnjo razvitosti pet slovenskih občin. Na prvem mestu je prestolnica Ljubljana, sledijo ji občine Trzin, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in Naklo. Po razvitosti izrazito odstopa zahodni del Slovenije, med vzhodom in zahodom države pa je velika razlika.