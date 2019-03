Zlati kamen: Občine največ investicijskih sredstev namenile za ceste

Ljubljana, 3. marca - Skoraj petino sredstev, ki so jih občine med letoma 2008 in 2017 porabile za investicije, so namenile za gradnjo in vzdrževanje cestne infrastrukture. Od dobrih osmih milijard evrov so za ceste porabile milijardo in pol evrov, je med drugim pokazala analiza, ki so jo opravili v okviru projekta Zlati kamen.