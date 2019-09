Papež poziva kristjane k pomoči migrantom in odrinjenim

Vatikan, 29. septembra - Papež Frančišek je danes z mašo obeležil svetovni dan migrantov in pozval kristjane k pomoči migrantom, beguncem in vsem drugim, ki so se znašli na robu družbe. To je moralna dolžnost kristjanov, se je zavzel pred več tisoč verniki, ki so se zbrali na Trgu svetega Petra v Vatikanu.