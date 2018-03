Ameriški veleposlanik v Sloveniji Hartley na obisku v newyorški cerkvi sv. Cirila

New York, 7. marca - Veleposlanik ZDA v Sloveniji Brent Hartley je v torek v New Yorku skupaj z nekdanjim slovenskim veleposlanikom v ZDA Božom Cerarjem in veleposlanico pri Združenih narodih Darjo Bavdaž Kuret obiskal slovensko cerkev sv. Cirila, kjer se je podrobneje seznanil s prizadevanji za zaščito cerkve kot slovenske kulturne dediščine v ZDA.