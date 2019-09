Nadaljujejo se aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za ribiško pristanišče Seča

Seča, 30. septembra - Občina Piran nadaljuje aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za ribiško pristanišče v Seči. Kot so za STA pojasnili na občini, želijo oddati vlogo za gradbeno dovoljenje do konca oktobra. Za načrtovani poseg v tamkajšnjem krajinskem parku so pridobili soglasji zavoda za varstvo kulturne dediščine in zavoda za varstvo narave.