Pivčeva v Piranu o ribiškem pristanišču Seča

Ljubljana, 29. avgusta - Župan Občine Piran Đenio Zadković je danes na delovnem sestanku gostil ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec. Tema je bilo načrtovanje ribiškega pristanišča Seča, sodelujoči pa so se dogovorili, da bodo skupne rešitve poiskali v naslednjih treh tednih, so sporočili s piranske občine.