Ruanda sprejela prvo skupino afriških beguncev iz Libije

Kigali/Ženeva, 27. septembra - Ruanda je v četrtek zvečer sprejela skupino 66 afriških beguncev in migrantov, ki so v iskanju boljšega življenja obtičali v Libiji. Majhna afriška država s krvavo zgodovino je izrazila pripravljenost sprejeti sprva 500, dolgoročno pa do 30.000 afriških beguncev.