DNS obsoja izjave celjskega župana o delu novinarjev

Celje, 26. septembra - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je danes ocenilo, da je bil nedavni komentar celjskega župana Bojana Šrota na poročanje novinarjev Planet TV, neprimeren in žaljiv. Šrot je namreč v odzivu na prispevek o onesnaženi zemlji na območju Celja dejal, da so novinarji "prišli s planeta Mars" in da "so na novo odkrili ne le smodnik, ampak tudi Kitajsko".