NČR v prispevkih Reporterja, Dela in Slovenskih novic ugotovilo kršitve novinarskega kodeksa

Ljubljana, 24. septembra - Novinarsko častno razsodišče (NČR) je odločilo o pritožbah na novinarske prispevke Reporterja, Dela in Slovenskih novic. Kršitve kodeksa so ugotovili pri novinarki Reporterja Maji Sunčič, novinarju Dela in Slovenskih novic Boštjanu Celcu ter odgovornih urednikih Dela in Slovenskih novic Urošu Urbasu in Bojanu Budji, so sporočili iz NRČ.