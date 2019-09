Dunajsko tožilstvo potrdilo preiskavo proti Stracheju zaradi suma poneverbe

Dunaj, 26. septembra - Dunajsko tožilstvo je danes potrdilo, da zaradi suma poneverbe vodi preiskavo proti nekdanjemu avstrijskemu podkanclerju in prvaku avstrijskih svobodnjakov Heinz-Christianu Stracheju in še dvema osebama, ki so ju že zaslišali. Gre za nekdanjega Strachejevega telesnega stražarja in nekdanjo vodjo Strachejevega urada, poročajo tuje tiskovne agencije.