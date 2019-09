Adria Airways ob začasni prekinitvi letenja išče možnosti za nadaljevanje poslovanja

Brnik, 24. septembra - Družba Adria Airways je za danes in sredo napovedala začasno prekinitev izvajanja vseh svojih letalskih operacij iz in v vse svoje baze - Ljubljane, Prištine in Tirane. Operacije so prekinili zaradi "trenutno nezagotovljenega dostopa do svežega denarja, ki ga letalski prevoznik potrebuje za nadaljnje letalske operacije".