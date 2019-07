Celjska občina jeseni v gradnjo severne vezne ceste

Celje, 28. julija - Celjska občina do ponedeljka pričakuje ponudbe na razpis glede gradnje severne vezne ceste med soseskami Zgornja Hudinja in Nova vas z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. Izbrani izvajalec bo dela začel jeseni, ocenjena vrednost projekta pa je 1,68 milijona evrov. Dela bodo predvidoma končana v prvi polovici leta 2021.