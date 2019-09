Gasilci na Hrvaškem lovili kačo v otroškem vrtcu

Zagreb/Zadar, 20. septembra - Gasilci so danes odstranili kačo iz otroškega vrtca Orkulice v kraju Sali na Dugem otoku nedaleč Zadra. Med posredovanjem gasilcev so bili otroci na varnem in ni bilo panike. Kača ni bila strupena in so jo vrnili v naravo, so objavili gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Sali.