Po šestdnevnem lovu v Nemčiji ujeli kobro

Essen, 31. avgusta - Po šestdnevnem lovu so v nemškem mestu Herne v stanovanjski stavbi v petek ujeli 1,4-metrsko kobro vrste Naja kaouthia. Kača je domnevno pobegnila iz enega od stanovanj, pred šestimi dnevi pa je prestrašila enega od stanovalcev, ki jo je prijavil oblastem. Našli so jo pod stopnicami v vhodu v klet. Kača je živa in ni poškodovala nikogar.