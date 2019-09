V kombiju prevažala kar 31 tujcev

Kočevje, 20. septembra - Policisti so v četrtek zvečer v naselju Morava v občini Kočevje ustavili kombi italijanskih registrskih oznak. Ugotovili so, da sta državljana Nigerije v vozilu prevažala 31 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljanoma Nigerije so odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.