Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih avgusta nekoliko višje

Ljubljana, 20. septembra - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se avgusta v primerjavi z julijem zvišale za 0,1 odstotka, v primerjavi z lanskim avgustom pa so se zvišale za 0,2 odstotka. Na mesečni ravni so povprečno rast cen dvigovali predvsem dražji energenti, na letni ravni pa je bila rast cen najizrazitejša v oskrbi z električno energijo.