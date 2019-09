Dravograd in avstrijski Labot tudi povezano v prizadevanjih za izgradnjo obvoznic

Dravograd/Labot, 20. septembra - Na vse večji in nevzdržen promet težkih tovornih vozil skozi Dravograd in sosednji avstrijski Labot ter s tem povezano nujnost izgradnje obvoznic so danes v bližini mejnega prehoda Vič skupaj opozorili predstavniki civilnih iniciativ in občani obeh mest. Prepričani so, da lahko tudi s povezanim delovanjem dosežejo več.