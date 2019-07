Na trasi tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje začetek geodetskih meritev

Velenje, 23. julija - Na trasi tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje bo novogoriško podjetje predvidoma do konca septembra izvajalo geodetske meritve, so sporočili z velenjske občine. Ustavno sodišče je namreč nedavno odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek Šentrupert-Velenje ni neskladna z ustavo, zato so intenzivno stekli postopki za ta odsek.