Varnostni svet ZN ni sprejel resolucij o premirju na severozahodu Sirije

New York, 19. septembra - Varnostni svet Združenih narodov (VS ZN) danes ni sprejel resolucij, ki sta pozivali k premirju na severozahodu Sirije. Na prvo resolucijo, ki so jo predlagale Nemčija, Belgija in Kuvajt s podporo ZDA, sta dali veto Rusija in Kitajska, resolucija Moskve in Pekinga na to temo pa je bila večinsko zavrnjena, poroča nemška tiskovna agencija dpa.